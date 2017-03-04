Gürbulak'ta TIR'da 129 kilo eroin ele geçirildi

İRAN'dan Gürbulak Sınır Kapısı'na giriş yapan TIR'da 2 özel eğitimli köpekle yapılan aramada, 129 kilo eroin ele geçirildi.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 2 Mart günü İran’dan gelerek Hollanda’ya gitmek üzere Gürbulak Sınır Kapısı'ndan giriş yapan ve plakası açıklanmayan TIR'da şüpheli davranışlar nedeniyle arama yapıldı. Maddox ve Lacko adlı narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı aramada toplam 25 demir profil içerisine gizlenmiş, piyasa değerinin 13 milyon lira olduğu belirtilen 129 kilo 160 gram eroin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA