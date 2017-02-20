Gürcü kadın valiz içinde Türkiye'ye giriş yapmak isterken yakalandı

ARTVİN’in Hopa İlçesi'ndeki Sarp Sınır Kapısı’ndan valiz içinde Türkiye’ye giriş yapmak isteyen 28 yaşındaki M.M. adlı kadın yakalandı. M.M. ve valizin sahibi S.A. gözaltına alındı.

Olay bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Türkiye’ye girişi yapmak isteyen Gürcistan vatandaşı S.A.’nın tavırlarından şüphelenen polisler, valizini açmasını istedi. S.A.'nın valizi açmasıyla içinden bir kadın çıktı. Valiz içinde yakalanan Gürcistan vatandaşı olan 28 yaşındaki M.M. adlı kadının, bir süre önce sınır dışı edildiği ve Türkiye’ye giriş yasağı olduğu için gizlice giriş yapmak istediği belirlendi. S.A. ve M.M. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

3 GÜN ÖNCE DE BENZER OLAY

Geçen cuma günü de Sarp Sınır Kapısı'ndan valiz içinde Gürcistan’a geçmeye çalışan bir kişi yakalanmıştı. Elindeki büyük valizle yaya olarak sınırdan geçmek isteyen Gürcistan uyruklu D.T.’den şüphelenen güvenlik görevlileri, bu kişiyi durdurarak arama yapınca valizin içinde saklanan bir kişinin bulunduğunu görmüştü. Valiz içindeki M.I. ile onu taşıyan D.T. gözaltına alınmıştı.

DHA