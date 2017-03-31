Güreş Federasyonu Başkanı Aydın: 16 Nisan’da ‘evet’ diyoruz

SAMSUN'da düzenlenen 'Samsun Güreş'in En'leri' programına katılan Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "Federasyon olarak 16 Nisan'da düzenlenecek referandumda 'evet' diyeceklerini belirterek, "Güreş ailesi olarak bu istikrar ve bu başarının devamı için büyük Türkiye'nin inşası için federasyon olarak 16 Nisan'da 'evet' diyoruz" dedi.

Güreş Federasyonu tarafından Samsun-İlkadım Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda 'Samsun Güreş'in En'leri' programı düzenlendi. Programa Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ve sporcular katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, federasyon olarak 16 Nisan'da düzenlenecek referandumda 'evet' diyeceklerini belirterek, "Güreş Federasyonu Başkanı olarak, Güreş ailesi olarak bu istikrar ve bu başarının devamı için büyük Türkiye'nin inşası için federasyon olarak 16 Nisan'da 'evet' diyoruz. Sayın bakanımızı ve Cumhurbaşkanımızı destekliyoruz" dedi.

BAKAN KILIÇ: DUA EDECEK VE RAKİBİNİZİN ÜSTÜNE ATILACAKSINIZ

Sporcuların güçlerinin tükendiği noktada dua etmelerini isteyen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ise, "Ülkenizin bayrağını en üst taşımak için hepiniz çok çalışacaksınız. Gücünüzün tükendiğini hissettiğiniz noktada da tek bir şey, duanızı edeceksiniz ve rakibinizin üzerine atılacaksınız. Allah'ın izniyle tuş edeceksiniz. Sayı elde edeceksiniz, madalyalar alacaksınız. Ecdadınıza milletine layık birer evlat olacaksınız. Hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, tarihi Kırkpınar güreşlerinde başpehlivan olan ya da başpehlivanlıkta mücadele eden Fatih Atlı, Recep Kara, Abdullah Güngör, Serhat Gelemen, Salih Erine, Bayram Ertan ve Hüseyin Şahinol’a plaket verdi. Ardından da 520 sporcuya içerisinde spor malzemeleri olan çanta dağıttı.

DHA