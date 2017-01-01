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İstanbul Haberi: Gürsel Tekin: Son bir haftadır sosyal barışımızı bozabilecek eylemler soruşturulmuyor

Gürsel Tekin: Son bir haftadır sosyal barışımızı bozabilecek eylemler soruşturulmuyor
16:411 Ocak 2017
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Gürsel Tekin: Son bir haftadır sosyal barışımızı bozabilecek eylemler soruşturulmuyor
Gürsel Tekin: Son bir haftadır sosyal barışımızı bozabilecek eylemler soruşturulmuyor

 

Bohaçhan ÖZER/İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ Etfal Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, " Son bir haftadır sosyal barışımızı bozabilecek eylemlerin, tweetlerin soruşturmaya tabi tutulmaması dikkat çekici bir olaydır"dedi.

 Hastanede 3 yaralı olduğunu bunlardan birinin Türk vatandaşı diğer ikisinin yabancı uyruklu olduğunu söyleyen Tekin, " Türk olan kardeşimizin sağlık durumu iyi. Her iki yabancıyla ilgili biri ağır yaralı, ikincisi de yoğun bakımda"diye konuştu.

Terörün toplumu derinden yaralayan bir mesele olduğunu söyleyen Tekin, "Önümüzdeki günlerde konuşmamız gereken son bir haftadır sosyal barışımızı bozabilecek eylemlerin, tweetlerin soruşturmaya tabi tutulmaması dikkat çekici bir olaydır. Yabancı insanların bu kulüpte oluşu, işletmenin patrona dahil olmak üzere daha önce istihbarat bilgilerine rağmen kişilerin kaç kişi olduğuyla ilgili net bilgi yok. Türk yaralımızın ifademize göre 2 kişiyi gözümle gördüm dedi. Sorumluların mutlak ve mutlak görmemizden gelmemeliyiz. Sorumlular da istifa etmeli diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

 

 

 

DHA

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