Guterres: Suriye'de savaş suçu işleniyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekrteteri Antonio Guterres, Suriye'de 'savaş suçu' işlendiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Suriye ile ilgili Brüksel'de yaptığı üst düzey toplantıya katılan Guterres, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini tarafından karşılandıktan sonra, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yaşanan korkunç olaylar ne yazık ki Suriye'de savaş suçlarının sürdüğünü göstermektedir. Uluslararası, insancıl hukuk sık sık ihlal edilmektedir. Toplanan BM Güvenlik Konseyi'nin sorumluluklarını yerine getireceğinden ve sorumlulara hesap sorulmasını isteyeceğinden eminim. Bu olaylar, aynı zamanda burada düzenlenen konferansın da ne kadar önemli olduğunu, bu savaşta sorumlu olan taraflara baskı yapılabilmesi için uluslararası toplumu bir araya getirmenin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Farklılıklar bir yana koymak ve bu korkunç savaşa bir son vermemiz gerek" dedi.

DHA