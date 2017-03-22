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Ağrı Haberi: Güvenlik görevlisi silahlı saldırıda öldü

Güvenlik görevlisi silahlı saldırıda öldü
18:2522 Mart 2017
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Güvenlik görevlisi silahlı saldırıda öldü
Güvenlik görevlisi silahlı saldırıda öldü

AĞRI’da yüzleri kar maskesiyle kapalı 3 kişinin silahlı saldırısına uğrayan özel güvenlik görevlisi Ersin Oruç hayatını kaybetti.
Olay, bu sabah saatlerinde Vali Konağı Caddesi'nde meydana geldi. Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan evli ve 3 çocuk babası 29 yaşındaki Ersin Oruç, yüzleri maskeyle kapalı üç kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna kurşunlar isabet eden Oruç, olay yerinde hayatını kaybetti.
Saldırının ardından kaçan 3 saldırganın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili 3'ü kadın 8 kişi gözaltına alındı. Cinayetle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

DHA

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