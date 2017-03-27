Güvenlik görevlisinin, sinyal kesici ayakkabısı

ŞANLIURFA'da özel güvenlik görevlisi 38 yaşındaki İbrahim Halil Boz, kullanıcının yerini de belirleyen sinyal kesici özellikli 'Jammer 2023' adıyla ayakkabı ürettiğini söyledi.

Topdağı Mahallesi'nde oturan güvenlik görevlisi İbrahim Halil Boz, devlet büyüklerinin özellikle terör bölgelerine yaptığı ziyaretlerden esinlenerek kullanıcının konum bilgilerini belirleyen Küresel Konumlama Sistemi (GPS) içeren ve sinyal kesici özelliğe sahip ayakkabı tasarladı. Masaj, soğutma ve ısıtma sistemi de bulunan ayakkabı, aktif durumda iken kullanıcının konumunu eşleştirilen bilgisayara aktarırken, bombalı saldırılara karşı da sinyal kesici görevi görüyor. 'Jammer 2023' adını verdiği ayakkabıyı, 8 ayda 500 liraya mal ettiğini belirten lise mezunu İbrahim Halil Boz, seri üretim için destek istedi. Daha önce de mayın taramasında kullanılan detektörlü bot ürettiğini söyleyen İbrahim Halil Boz, projesine sahip çıkılmasını isteyerek, şunları söyledi:

"25 yıldır kendimi savunma sanayisini yönelik yeni buluş ve icatlara adadım. Daha önceden 10 değişik proje tasarladım. Şimdi devlet büyüklerimizin korunmasına yönelik birçok özelliğe sahip yeni bir ayakkabı projesini geliştirdim. 'Jammer 2023' modeli ismini verdiğim ayakkabıda herhangi bir saldırıya karşı yüzde 50 koruma veriyor. Tasarladığım ayakkabıda soğutma, ısıtma, masaj, sinyal kesici jammer özellikleri bulunuyor. Bürokratlar, milletvekilleri, üst düzey devlet yöneticileri için tasarlanmış bir projedir. Oldukça mükemmel bir teknolojiye sahip olan bu ayakkabı devlet büyüklerimizin korunmasına yönelik olarak tasarladım. Bu proje üzerinde 8 aylık bir çalışma yaptım. Bu projeye devlet büyüklerimizin sahip çıkmasını istiyorum. Bu ayakkabı 500 liraya mal oldu. Bunu giyen yüzde 50 koruma altında oluyor."

DHA