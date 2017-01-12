'Güvensiz Ürün' üreticisine, 45 bin 925 TL ceza verilebilecek

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Kayseri İl Müdürü Kamil Akçadırcı, piyasaya 'Güvensiz Ürün' arz eden üreticilere, 18 bin 377 TL ile 45 bin 925 TL arasında idari para cezası verileceğini bildirdi.

İl Müdürü Akçadırcı, 4703 sayılı 'Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun'la düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin Resmi Gazete’nin 30 Aralık 2016 tarihli nüshasında yayımlanan 'Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/3' sayılı Tebliğ ile Maliye Bakanlığı'nca ilan edilen yeniden değerlendirme oranı olan yüzde 3.83 oranında artırıldığını bildirdi. Akçadırcı, "Buna göre, piyasaya güvensiz ürün arz eden üreticilere 18 bin 377 TL ile 45 bin 925 TL arasında, ilgili teknik düzenlemesine aykırı olarak piyasaya ürün arz eden üreticiler ve dağıtıcılar ile riskli ürünlerin toplatılması ve bertarafında gerekli önlemleri almayan üreticilere 3 bin 671 TL ile 9 bin 181 TL arasında, uygunluk işaretinin usulüne uygun olarak kullanılmaması, tahrif veya taklit edilmesi durumunda 9 bin 186 TL ile 22 bin 973 TL arasında idari para cezası uygulanacak" dedi.

KIRMIZI ETİKETLİ ASANSÖRÜN KULLANIMINA CEZA

Garanti belgesi ve tescil ile ilgili şartları sağlamayan asansör montajcısı firmaya alt limit olarak 3 bin 671 TL, üst limit olarak ise 9 bin 186 TL arasında idari para cezası uygulanacağını da belirten Akçadırcı, şöyle dedi:

"Satış sonrası hizmetlere ilişkin şartları sağlamayan asansör montajcısına 1705 sayılı yasanın 6'ncı maddesinde öngörülen 917 TL ile 36 bin 759 TL arasında idari para cezası uygulanmak zorundadır. Bakanlığımızca yürürlüğe konulan 'Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği'ne göre yetkili kuruluşlarca yapılan denetim sonucunda güvensiz olarak tanımlanan ve Kırmızı Renkli Bilgi Etiketi iliştirilerek kullanımdan men edilen asansörün kullanılmasına izin veren bina sorumlusuna (yöneticisine) 1705 sayılı Yasa hükümlerine göre 917 TL ile 36 bin 759 TL arasında idari para cezası uygulanması zorunlu bulunmaktadır."

Akçadırcı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince, Bakanlığın sorumluluğunda bulunan sanayi ürünlerine yönelik olarak halkın can ve mal güvenliklerinin korunması amacıyla piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonucunda tespit edilecek olan uygunsuzluklarla ilgili olarak 1705 ve 4703 sayılı kanunlara göre uygulanacak idari para cezalarının, 1 Ocak 2017 tarihinden, 31 Aralık 2017 tarihine kadar, bir yıl süre ile geçerli olacağını ekledi.

DHA