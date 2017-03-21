Güvercin cinayeti sanığı korkutmak için ateş etmiş

ADANA'da güvercinlerini çaldığı 34 yaşındaki Sinan Gül'ü av tüfeğiyle öldürdüğü suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan 22 yaşındaki Uğurcan Aladağ, korkutmak için ateş ettiğini öne sürdü.

Olay, 9 Ocak'ta merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Denizli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Uğurcan Aladağ, bir arkadaşıyla birlikte Sinan Gül'ün güvercinlerini çaldı. Bunun üzerine Sinan Gül, hırsızlık şüphelisi Uğurcan Aladağ'ın evine giderek güvercinlerini istedi. Çıkan tartışmada, Uğurcan Aladağ, Sinan Gül'ü av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Tutuklanan Aladağ hakkında, 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkan Uğurcan Aladağ, olaydan yaklaşık 2 hafta önce bir evin damından 6 çift güvercin çaldıklarını anlatarak, "Mahallede tekel bayi işleten Sinan Gül, beni yanına çağırdı. Yanına gidince, '15 çift güvercin çalmışsınız, her güvercin için biner liradan toplam 15 bin lira para vereceksiniz, vermediğiniz takdirde seni ve aileni öldürürüm' dedi. Ben de 'tamam, cezamız neyse çekeriz' dedim. Hatta 'şimdi ben sana bir ceza keseyim' diyerek bir kılıç çıkardı. Elimi masaya koymamı istedi. Tam kaldırıp vuracak gibi yaptı. Arkadaşım 'tamam ağabey biz zararı karşılarız' deyince bıraktı" diye savunma yaptı.

'KORKUTMAK İÇİN SIKTIM'

Bu olaydan bir kaç gün sonra Sinan Gül'ün evine geldiğini belirten Uğurcan Aladağ savunmasından devamında şunları söyledi:

"Annem ve babam 'sen dışarı çıkma' diyerek Sinan'la görüşmek için kapının önüne çıktılar. Sinan konuşurken bayılan anneme 'numara yapma kalk' diye bağırdı, babamın yakasından tuttu. Belindeki tabancayı çekecek gibi yaptı. Evdeki tüfeği alarak merdivenliğin başına çıktım. Kafasının üzerine doğru bir el ateş ettim. Ben ateş edince Sinan avludan çıkıp kaçtı. Öldürme kastıyla hareket etmedim. Korkutmak için sıktım ancak isabet etmiş."

Sinan Gül'ün ağabeyi İnan Gül ise sanıktan şikayetçi olmadığını söyleyerek, "Kardeşim zorla kimseden para almaya ihtiyacı yoktu. Ayrıca tabancası da yoktu. Ben şikayetçi değilim. Allah'ından bulsun" dedi.

Mahkeme heyeti, Uğurcan Aladağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

DHA