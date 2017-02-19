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Kahramanmaraş Haberi: Güvercin kümesinde 1 kilo esrara 3 gözaltı

Güvercin kümesinde 1 kilo esrara 3 gözaltı
19:4719 Şubat 2017
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Güvercin kümesinde 1 kilo esrara 3 gözaltı
Güvercin kümesinde 1 kilo esrara 3 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan İlçesi'nde, polis tarafından yapılan aramada bir evin çatısındaki güvercin kümesinde 1 kilo esrar, işyerinde de ise ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezindeki bir ev ile iş yerine operasyon düzenledi. Evde arama yapan ekipler, çatı katındaki güvercin kümesine saklanmış çantada 1 kilo esrar, iş yerinde ise ruhsatsız tabanca ve iki şarjörde 22 kurşun ele geçirdi. Uyuşturucu, tabanca ve kurşunlara el koyan ekipler, Doğan A., Feridun A. ve Beytullah A.'yı gözaltına aldı.

DHA

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