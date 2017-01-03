Hafif ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

DENİZLİ'nin Acıpayam İlçesi'nde, hafif ticari aracın park halindeki kamyona arkadan çarptığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Çameli-Acıpayam Karayolu'nda meydana geldi. İsmail Turgut (57) idaresindeki 48 Z 0437 plakalı hafif ticari araç, Antalya-Denizli Karayolu Kavşağı'na doğru seyir halindeyken yol kenarında park halinde bulunan 80 FC 188 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç hurdaya döndü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hafif ticari araçta sıkışan yaralıları çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü İsmail Turgut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ömer Acar (6) ve Yusuf Ay (58) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Veli Özbilen'in (55) ise tedavisi sürüyor. Kazada hayatını kaybedenlerin cesetleri savcının incelemesinin ardından otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi Morgu'na gönderildi.

Öte yenden, park halindeki kamyonun arıza yaptığı için park ettiği ancak hiçbir güvenlik önlemi almadığı iddia edildi. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

DHA