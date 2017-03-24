Hafif ticari araç tarlaya devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde yol yapım çalışmasının devam ettiği ve tek şeride düşürülen karayolunda kontrolden çıkan hafif ticari araç taklalar atıp tarlaya devrildi. Kazada, 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza bu sabah, Malkara'nın Ahievren Mahallesi mevkiinde yol yapım çalışmaların nedeniyle tek şeride düşürülen bölgede meydana geldi. 35 yaşındaki Ebru Dilikara, yönetimindeki 34 KE 8406 plakalı hafif ticari aracın direksiyon kontrolünü yitirdi. Bariyerlere çarpan araç taklalar atarak, su birikintisinin bulunduğu tarlaya devrildi. Kazada, sürücü Dilikara ile araçta bulunan 65 yaşındaki Neziha Gürel, 46 yaşındaki Reyhan Gürsoy, 14 yaşındaki Rabia Ebrar Gürsoy ve Ahmet Kenan Gürel, yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Reyhan Gürsoy, kurtarılamadı.

Diğer yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, Rabia Ebrar Gürsoy'un sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA