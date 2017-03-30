Hafif ticari aracın çarptığı otomobil, takla attı; 2 yaralı

BURSA'nın Orhangazi İlçesi'nde, aynı yöne giden hafif ticari aracın çarptığı otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Orhangazi-İznik karayolu Üreğil Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Orhangazi yönüne giden 43 yaşındaki Mustafa Kaygun yönetimindeki 35 HC 7905 plakalı hafif ticari araç, sollamak istediği Uğur Cengiz yönetimindeki 16 VA 118 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, takla atıp ters döndü. Kazada, otomobil sürücüsü Uğur Cengiz ile arkadaşı 24 yaşındaki Oğuzhan Yaşa yaralandı. Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan 2 yaralı, çağırılan ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa Kaygun jandarma tarafından gözaltına alındı.

DHA