Hafta sonu Yenikapı mitingleri nedeniyle bu yollar kapalı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, hafta sonu Yenikapı'da düzenlenecek mitingler nedeniyle kapalıcak yolları açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Yenikapı'da cumartesi günü gerçekleştirilecek 'Evet Platformu Mitingi' ve pazar günü gerçekleştirilecek 'Milliyetçi Hareket Partisi Mitingi' nedeniyle saat 05.00'den itibaren etkinliklerin bitimine kapatılacak ve alternatif yollar şöyle belirtildi,

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

* Sahil Kennedy Caddesi Taşhanlar Varyant ile Kumkapı Audi önü (Sirkeci istikameti),

* Namık Kemal Caddesi,

* Mustafa Kemal Paşa Caddesi,

* 10. Yıl Caddesinden Sahil Güneye Dönüşler,

* 10. Yıl Caddesi Belgradkapı ile Sahil Kenedy Caddesi arası,

* Atatürk Bulvarı Pertevniyal Lisesinden Yenikapı istikameti,

* Org. Nafiz Gürman Caddesinden sahile katılım,

* Avrasya Tüneli iki yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır.

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

* D100 Kuzey Güney Yol,

* Hal Yolu Kuzey – Güney Yol,

* Havuzlu Kavşak – Atatürk Havalimanı Caddesi – Basın Ekspres Yolu,

* Ataköy Sahil – Adnan Kahveci Bulvarı,

* Ataköy Sahil Strazburg Caddesi – Ataköy Bulvarı,

* Bakırköy Taşhanlar Köprü -Ekrem Kurt Bulvarı,

* Vatan Caddesi,

* Millet Caddesi,

* Avrasya Tünelini kullanmak isteyen sürücüler, Dr. Eyüp Aksoy Caddesini takiben, Nuh Kuyusu Caddesini takiben, Mahir İz Caddesinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine yönlendirilecek, ayrıca Harem arabalı vapur iskelesine yönlendirilecek.



DHA