Hakan Duran: Ukraynalı turist, 12-3 yıldızlı otelleri doldurur

PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, pasaportsuz kimlikle giriş anlaşması yapılan Ukrayna'nın ekonomisi de değerlendirildiğinde, gelecek turistlerin Antalya'da 1-2-3 yıldızlı otelleri dolduracağını söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde düzenlenen 'Turizmde Kariyer Günü' etkinliği kapsamında Nuri Özaltın Konferans Salonu'nda panel düzenlendi. Turizm sektörü temsilcileri, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beykan Çizel, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı panelde sektör değerlendirildi.

Nuri Özaltın anısına yapılan '2017 Yılında Turizmden Beklentiler' başlıklı panele katılan POYD Başkanı Hakan Duran, iki senedir yurt dışında ülke ülke ziyaretler yaparak Antalya'yı daha çok öne çıkarmaya çalıştıklarını, ancak Avrupa'da Suriye bölgesindeki savaş sanki bizim içimizdeymiş gibi göründüğünü dile getirdi.

ALMAN PAZARINDA KAYIP YÜZDE 48

Türkiye'ye gelen sabit Alman misafir sayısının 5.5- 6 milyon düzeyinde olduğu ve bunların Türkiye'den vazgeçmeyeceğini ifade eden Hakan Duran, diğer taraftan 70 milyon nüfuslu bu ülkede yapılan anketlere göre yüzde 45'inse Türkiye ile hiç ilgilenmediğinin ortaya çıktığını söyledi. 'Belki giderim' düşüncesindeki kararsızlar bulunduğunu da anlatan Duran, geçen sene ciddi bir kayıpla 3 milyona düşen Alman pazarında bugünkü gidişatın ilk ayda yüzde 48 oranında kayıpla sürdüğünü kaydetti.

1 MİLYONU GÖRÜRSEK ÇOK İYİ

Almanya'da çeşitli kentlere yapılan ziyaretler ve buradaki toplantılardan bahseden Hakan Duran, "'Komşunu al gel' projesiyle Antalya'nın sadece deniz kum güneş olmadığını, büyük spor, kültür sanatsal etkinlikler olduğunu anlatmaya çalıştık. Bu yıl 2- 2.5 milyon Alman turist bekleniyor. Benim gördüğüm kadarıyla bu sene 1 milyonu görürsek çok iyi olacak" dedi.

RUSYA PAZARI İYİ GİDİYOR

Rusya pazarının çok iyi gittiğini dile getiren Duran, şu anki rakamların 2014 rakamlarına doğru ilerlediğini açıkladı. Duran, “Şu anda çok iyi bir pozisyonda değiliz. Tek tutar tarafımız Rusya, Ukrayna. Ukrayna inanılmaz bir patlama yaptı. Geçen yıl çok iyi bir pazarlama yapıldı. 1 milyon 50 bin rakamlarına ulaşıldı. Bu sene bir çalışma daha yapıldı. Kimlikle içeriye giriş noktasında anlaşma yapıldı" dedi.

UKRAYNA 1-2-3 YILDIZLI OTELLERİ DOLDURUR

Ukrayna'da çok az insanda pasaport olduğunu belirten Duran, Ukrayna ekonomisinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirterek, “Bu iki, üç veya tek yıldızlı otellerin ekonomisine iyi gelecek. Buralar dolacak ki diğer oteller de fiyatları çok aşağı indirmesin, herkes birbirinin müşterisine saldırmasın. Geçen sene Antalya 6.5 milyon misafir ağırladı. Bu sene ise 7- 7.5 milyonu zorlarız Rusya ve Ukrayna'dan kaynaklı. Eğer ilişkiler biraz daha düzelir ve konuşmalar yumuşatılırsa Alman müşterilerin de Türkiye'deki herşey dahil sisteminden vazgeçmeyeceği bir gerçek" diye konuştu.

DHA