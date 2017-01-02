Hakan Şükür'ün dolandırıcılık davası yeniden görülüyor

YURTDIŞINA kaçan eski milli futbolcu Hakan Şükür'ün, Antalya'da arsa alımı ve inşaat yapımı için vekalet verip para gönderdiği müteahhit Fatih Mehmet Baysal tarafından dolandırıldığı iddiasıyla 2007 yılında açtığı, Yargıtay ile yerel mahkeme arasında gidip gelen dava, yeniden görülmeye başlandı.

Eski milli futbolcu Hakan Şükür, Antalya'nın Kemerağzı mevkisinde aldığı arsalara, 'Hakan Şükür Konakları'nı inşa etmesi için, müteahhitlik yapan kendisi gibi eski futbolcu Fatih Mehmet Baysal'a vekalet verip para gönderdi. Ancak 2007 yılında Hakan Şükür, Fatih Mehmet Baysal'ın kendisini dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Baysal tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Baysal ile birlikte Murat Gülcan, Hasan Ali Tanker ile Arif Fatih Ünal hakkında Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava 3 yıl sürdü. 15 Aralık 2010 tarihinde sonuçlanan davada, tüm sanıkların beraatına karar verildi. Karar, temyiz için Yargıtay'a gönderildi.

YARGITAY ÖNCE ONADI, SONRA BOZDU

Yargıtay 11'inci Ceza Dairesi 25 Şubat 2013 tarihinde yerel mahkemenin verdiği kararı onadı. Fakat Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı onama kararına itiraz etti. Bunun üzerine Yargıtay sanığın hesabına yatırılan paralar ile yapılan harcamaların tespit edilmeden, eksik soruşturma sonucu hüküm kurulduğu gerekçesiyle yerel mahkemenin verdiği beraat kararını 8 Temmuz 2013 tarihinde oy birliğiyle bozdu. Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada, bilirkişiye rapor aldırılıp gönderilen paralarla 1 milyon 770 bin 137 lira 62 kuruşluk harcama yapıldığı tespit edildi.

Yargılama sonunda sanıklardan Murat Gülcan, Hasan Ali Tanker ile Arif Fatih Ünal dolandırıcılık suçundan, Fatih Mehmet Baysal ise özel belgede sahtecilik suçundan beraat etti.

'GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA'DAN CEZA'

Buna karşılık Baysal, Hakan Şükür'ün verdiği vekaleti kötüye kullanarak hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan 2 yıl 6 ay hapse ve 15 bin lira adli para cezasına mahkum edildi. Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin 18 Haziran 2015 tarihinde verdiği bu karar da temyize gönderildi.

YARGITAY YİNE BOZDU

Daha önce beraat kararını bozan Yargıtay 11'inci Ceza Dairesi, bu kez Fatih Mehmet Baysal dışındaki diğer sanıkların beraat kararını onadı.

Fatih Mehmet Baysal hakkında açılan özel belgede sahtecilik suçundan kurulan beraat kararının ise bozulup zaman aşımından düşürülmesine karar veren Yargıtay 11'inci Ceza Dairesi, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan sanığa verilen cezanın da eksik inceleme ve değerlendirme gerekçesiyle oy birliğiyle bozulmasına hükmetti.

YENİDEN YARGILANIYOR

Yargıtay'ın kararı üzerine Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan yeniden yargılanmaya başlayan Baysal ile avukatı Nizamettin Sağır duruşmada hazır bulundu. Buna karşılık Hakan Şükür ile avukatlarından katılan olmadı. Mahkeme inşaatçı, emlakçı, muhasebeci, Sayıştay Denetçisi ve hukukçulardan oluşan 5 kişilik bilirkişi heyetinden rapor istenmesi için dosyayı ekleriyle birlikte Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderip duruşmayı erteledi.

'FETULLAHÇI OLMAYI KABUL ETMEDİĞİM İÇİN'

Duruşma çıkışı açıklama yapan Fatih Mehmet Baysal "Fetullahçı olmayı kabul etmediğim için dolandırıcılıkla suçlandım. Telefonlarım dinlendi. Mal varlığımı kaybettim" dedi. Baysal, telefonları dinlendiği için şikayetçi olduğunu sözlerine ekledi.

DHA