Hakim ve Savcılara yönelik FETÖ soruşturması; 5 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edildikten sonra gözaltına alınan 23 hakim ve savcıdan 5'i tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 7 şüphelinin ise adliyedeki işlemleri sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Önder Yaman'ın koordinesinde, FETÖ/PDY'ye mensup olduğu iddia edilen hakim ve savcılara yönelik soruşturma çerçevesinde meslekten ihraç edilen 6 savcı, 16 hakim ve 1 idari hakim gözaltına alındı. Şüphelilerden 16'sı, savcılıkça ifadelerinin alınmasının ardından 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği ise bu şüphelilerden 5'inin 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklanmasına karar verdi. 11 şüphelinin ise yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmasına karar verildi. 7 şüpheliyle ilgili işlemler ise halen devam ediyor.

RÜŞVET ALAN HAKİMİ TUTUKLAYAN HAKİM DE TUTUKLANDI

Öte yandan tutuklanan şüpheliler arasında bulunan Anadolu Sulh Ceza Hakimi Mehmet Ö'nün, rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan A'yı tutuklayan hakim olduğu belirtildi. Hakim Mehmet Ö'nün etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istediği ve bu kapsamda bazı anlatımlarda bulunduğu öğrenildi.

DHA