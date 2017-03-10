Hakİş Konfederasyonu Başkanı Arslan: Cumhurbaşkanlığı sistemi sihirli anahtar değil

HAK-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, getirilmek istenen Cumhurbaşkanlığı siteminin, bütün sorunları çözecek sihirli bir anahtar olmadığını söyledi.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Karabük’e gelerek Öğlebeli Mahallesi’nde bulunan Gençlik Merkezi’nde sivil toplum örgütleri temsilcileriyle bir araya geldi. Arslan, parlamenter sistemin ülkeyi darbelerden, krizlerden, sorunlardan bir türlü uzaklaştıramadığını söyleyerek şöyle konuştu:

"O nedenle bir konfederasyonun başkanı olarak ülkemin geleceğinden bu sistemde endişe ediyorum. Ülkemi seviyorum, potansiyeline güveniyorum. Ülkemizin bölgesinde güçlü, etkin, oyun kurucu bir ülke olmasını istiyorum. Ülkemdeki değişim ve dönüşüme katkı vermek istiyorum. Ama bu sistem benim önümü tıkıyor. Benim istemediğim, beklemediğim, arzu etmediğim bir istikameti bize zorluyor ve biz bu krizlerin de faturalarını en ağır şekilde ödüyoruz. Ben ülkemde sorumluluk sahibi bir sendikacı, bir işçi olarak sorumluluklarımı yerine getirerek ülkeme hizmet ederken, işletmelerimizle üretime katkı verirken neden krizlerin faturasını biz ödeyelim Bu krizlerin sebebi biz değiliz ki Sebebi sistemin getirdiği zorluklar."

Getirilmek istenen Başkanlık veya Cumhurbaşkanlığı siteminin bütün sorunları çözecek sihirli bir anahtar olmadığını da ifade eden Arslan, "Sonuçta burada yine milletle birlikte sorunlar çözülecek. Parlamenter sistemi bütünüyle kötüdür, parlamenter sistem tuka kaka diyemeyiz. Ama mevcut sistem bize güçler arasında çatışmayı ve bunu da krize dönüştürecek bir örnek. Karar almakta o kadar zorlanıyoruz ki, bunu pratiğe dökmekte o kadar zorlanıyoruz ki inanın siyasetçilerin her biri 'tamam' diyor, mali bürokrasi karşınıza dikiliyor. Kendilerini devlet sayıyor. Kendisini devlet gören bir bürokratik anlayış var. Cumhurbaşkanımız her seferinde 'Bürokratik oligarşiye karşı mücadele ediyorum' diyor ama başaramıyor. Bunun yolu kısa, net, çabuk karar verici bir mekanizmadan geçer" dedi.

DHA