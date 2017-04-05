Hakkari Emniyet Müdürü Dilberoğlu, operasyon bölgesini ziyaret etti

HAKKARİ Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu, sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Şemdinli İlçesi'ne bağlı Altınsu Köyü'nü ziyaret etti, operasyona çıkan askerlerle sohbet etti.

Hakkari Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu, sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Şemdinli İlçesi'ne bağlı Altınsu Köyü'nü ziyaret ederek, Muhtar Zeydan Özel'in evinde köylülerle bir araya geldi. Burada konuşan Dilberoğlu, "Terör sizin de başınıza bela olmasın. Bu terörü bir an önce bitirmek lazım. Bu geliş gidişleri zapt edersek, tarlalarınıza da bahçelerinize de gidersiniz. Bu dönem sıkıntılı bir dönem. Şu baharı geçirirsek, buradaki halk da bize destek verirse, bundan sonra bir daha bu olayları yaşamayacağız. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız bu konuda çok net irade koyuyor. Bugün buradaki Tugay Komutanı son derece hassas. Tümen Komutanı da bu konuda net. İlimizin Valisi, gezmediği ve gitmediği köy kalmadı. Bizim burada artık güvenliği tesis edip bir an önce burayı huzura kavuşturmamız lazım" dedi.

Dilberoğlu, köydeki çocuklara çikolata dağıtarak, operasyon için gelen askerlerle de tek tek tokalaştı, sohbet etti. İlçe merkezindeki esnafı da ziyaret eden Dilberoğlu'na Şemdinli Emniyet Müdürü Cenk Akgün de eşlik etti.

DHA