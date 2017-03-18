Hakkari kar altında

HAKKARİ'de dün geceden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığının 30 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi bulduğu kentte 20 köy ve 38 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Sıcak ve güneşli günlerin ardından dün geceden bu yana etkisini sürderen yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 20 köy ve 38 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının kent merkezinde 30 santimetre yüksek kesimlerde ise 1 metreyi bulduğu belirtildi. Belediye ekipleri, kent merkezindeki yolları açmak için yoğun bir çalışma başlatırken, İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri ise kapanan köy ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açmak için yoğun bir çalışma başlattı. Bu arada, kar yağışının devam ettiği Hakkari'de park halindeki araçlar ise adeta kara gömüldü.

DHA