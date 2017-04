Hakkari Valiliği'den gösteri ve yürüyüş yasağı

HAKKARİ Valiliği , kentteki açık hava gösteri ve toplantı yürüyüşlerini olası terör eylemlerine karşı 20 Nisan 2017 tarihine kadar yasakladığını duyurdu.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada halkın huzurunu bozabilecek gruplar tarafından yapılabilecek her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, fidan dikme, stant açma ve benzeri türdeki tüm etkinliklerin 2 Nisan ile 20 Nisan 2017 tarihleri arasında yasaklandığı belirtildi. Açıklamada "Terör örgütlerinin Halk oylaması sürecinin provoke ederek kaos yaratmaya yönelik eylem arayışlarında olacakları, Ülkemiz genelinde PKK/KCK, FETÖ/PYD terör örgütlerine karşı başarıyla yürütülen operasyonlar gerekçe gösterilmek suretiyle toplu olarak yapılacak etkinlikler öncesi, esnası ve sonrasında terör örgütleri ve marjinal gruplarca toplumsal şiddet hareketlerine yönelik sansasyonel ve provakatif saldırıların yapılabileceği ve kargaşa ortamı çıkarılmaya çalışılabileceği bu etkinlikleri terör örgütünün propagandasına dönüştürebilecekleri, kamu düzenini bozarak, halkın can ve mal emniyetini tehlikeye düşürebilecekleri, güvenlik kuvvetlerine karşı taşlı, molotoflu, silahlı ve bombalı eylemler yapılabilecekleri değerlendirilmektedir" denildi. PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın sözde doğum günü kutlamaları bahane edilerek terör propogandası yapıldığına dikkat çekilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Yine 2003 yılından günümüze kadar özellikle terörist gruplar terör örgütünce önem atfedilen her yıl '4 Nisan' gününde, PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın –sözde- doğum günü bahanesiyle ülkemiz genelinde terör örgütü propagandasına dönüştürülen kitlesel eylemlerin şiddet içerikli ve kanunsuz bir şekilde gerçekleştiği, çıkan olaylarda telafisi mümkün olmayan olayların meydana geldiği bilinmektedir. İlimizde de böyle bir eylemin gerçekleşmesi durumunda Halkoylaması takvimi de göz önünde bulundurulduğunda kamu düzeni ve güvenliğinin, başkalarının hak ve hürriyetlerinin ciddi tehlike altında olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle; ilimizde genel güvenliğin, asayişin ve kamu düzeninin korunası ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla, Anayasamızda kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemlerin gerçekleştirilmesi durumunda meydana gelebilecek istenmeyen olayların engellenebilmesi, 5442 sayılı il idaresi kanununun 11/C maddesine ve 2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri kanununun 17. Maddesine istinaden yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda diğer illerden katılımlarla birlikte; İlimizin tamamında; 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan Halkoylamasıyla ilgili propaganda etkinlikleri haricinde, PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın –sözde- doğum günü bahanesiyle veya diğer terör örgütlerince müzahir şahıslar ile halkın huzurunu bozabilecek gruplar tarafından yapılabilecek her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, fidan dikme, stant açma ve benzeri türdeki tüm etkinlikler 02 Nisan ile 20 Nisan 2017 tarihleri arasında Valiliğimizin 02/04/2017 tarih ve 149 sayılı olurları ile yasaklanmıştır."

DHA