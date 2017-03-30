Hakkari'de aşiret liderleri ve kanaat önderleri ile dayanışma yemeği

Behçet DALMAZ/HAKKARİ,(DHA)AK Parti Hakkari eski Milletvekili Abdulmuttalip Özbek, Hakkari ve ilçelerindeki aşiret liderleri ve kanaat önderlerine dayanışma yemeği verdi. Yemekte konuşan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 16 Nisan'da yapılacak olan referandum için her türlü güvenlik önleminin alındığını söyledi.

Abdulmuttalip Özbek'in kendi evinde verdiği yemeğe, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberdoğlu, HDP eski Milletvekili Esat Canan, Büyükçiftlik Beldesi Bağımsız Belediye Başkanı Rüştü Zeydan, Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, il ve ilçelerdeki aşiret liderleri ile kanaat önderleri katıldı. Yemekte konuşan AK Parti Hakkari eski Milletvekili Abdulmuttalip Özbek, yemeğin amacının birlik ve beraberliği sağlayarak sorunları konuşarak çözmek olduğunu söyledi.

Daha sonra Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak konuşma yaptı. Aşiret liderleri ve kanaat önderlerini bir arada görmenin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Vali Toprak, aşiret liderleri ve kanaat önderlerinin vatandaşlara ulaşmakta tercümanlık görevi yaptığını söyledi. Vali Toprak, "Sizlerin vasıtasıyla vatandaşlarımıza iyi dileklerimizi, sevgilerimizi, saygılarımızı iletmiş oluyoruz. Hem de onlardan gelen iyi niyetleri, dilekleri, talepleri duymuş oluyoruz. Onun için burada bulunan arkadaşlarımız vesilesiyle ben inanıyorum ki, 100 bin nüfusa sesimizi duyurmuş olacağız. Geldiğimizde bazı operasyonlar sona ermiş, bazı sıkıntılı dönemler bitmiş, huzur için gerekli zeminini hazır bulduk. Fakat halkımız bu sıkıntılı dönemlerden sonra bir tedirginlik içerisindeydi. Bunları da kabiliyetli arkadaşlarımızla birlikte aşıyoruz" dedi.

GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI

16 Nisan'da yapılacak referandumda herkesin huzur içinde sandığa giderek oy kullanması için güvenlik güçlerinin tüm önlemleri aldığını belirten Vali Toprak, "Her seferinde aşiretlerin tüm ileri gelenlerini karşımızda görmek bize güven veriyor. Çünkü bizde size güveniyoruz. Yani bu uyum, birlik , beraberlik olduğu zaman, sorunların çözümü konusunda işin yüzde 90'ı demektir. Biz bu birlik , beraberliğimizi muhafaza ettirdiğimiz sürece sorunların çözümü yönünde hiçbir engel önümüzde duramaz. Önümüzde bir referandum süreci var. Onu da kazasız, belasız herkesin özgür iradesini sandığa yansıttığı, hiçbir örgütün, aşiretin veya bir grubun baskısına maruz kalmadan sandığa gitmesi için, kolluk kuvvetlerimiz 24 saat kafa yoruyorlar. Halkımız okur değerlendirir. Neyi uygun görürse oyunu kullanır. Bizim amacımız bu ortamı temin etmek" dedi.

DHA