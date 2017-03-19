Hakkari'de DBP ve HDP'den nevruza davet

HDP ve DBP nevruz komitesi, Hakkari'deki nevruz kutlamaları ile ilgili basın açıklaması yaparak vatandaşları davet etti.

Tertip Komitesi Başkanı Necmettin Acar, Hakkari'deki nevruz programanın 21 Mart 2017'de Biçer Mahallesi'ndeki Otogar mevkiinde yapılacağını belirtti. Acar, "Bu yılki Nevruz kutlaması otogar mevkiinde olacak. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Tüm Hakkari halkını 21 Mart 2017 tarihinde saat 10.00 da Nevruz alanına davet ediyoruz. Programa HDP Milletvekillerimiz Feleknaz Uca ve Lezgin Botan katılacak" dedi.

DHA