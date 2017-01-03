Hakkari'de FETÖ şüphelisi yakalandı

HAKKARİ'de, Fetulahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda, örgüte üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan B.E. polis tarafına gözaltına alındı.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 1.1.2017 günü İlimiz Merkez Depin Polis Kontrol ve Uygulama Noktasında yapılan uygulamalarda B.E. isimli şahsın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan arandığı tespit edilmiş, yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir"denildi.

Öte yandan Hakkari'nin Bulak Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde yapılan uygulamada ise PKK/KCK 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan arandığı tespit edilen bir kişinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Soruşuturma sürüyor.

DHA