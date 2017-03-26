Hakkari'de kar festivali

HAKKARİ Valiliği'nin organizesiyle 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde '1'inci Kar Festivali' yapıldı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı festivalde Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve eşi Funda Toprak davetlilerle kol kola girerek Kürtçe müzik eşliğinde halay çekti.

Hakkari Valiliği'nin organize ettiği İl Kültür Turizm, İl Özel İdaresi, Hakkari Üniversitesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü'nün de dest everdiği festivale Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri ve 5 bine yakın kişi katıldı. Festival alanında Mehmetçik'te yoğun güvenlik önlemi aldı.

VALİ VE EŞİ KÜRTÇE MÜZİK EŞLİĞİNDE HALAY ÇEKTİ'

Festivalin açılışı ellerinde meşale bulunan kayakçıların gösterisiyle yapıldı. Festivalde, trekking, kayak ve snowboard gösterisi, kar raftingi, kar simidi ve leğen kayma yarışması, kızak yarışması, hedikle yürüme yarışı, kayaklı koşu, kayaklı yamaç paraşütü, kar güreşi, kar voleybolu ve zirve tırmanışı gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak da, davetlilerle birlikte kar üzeride rafting yaptı. Yarışmalard ave etkinliklerde ilginç görüntüler ortaya çıktı. Vali Toprak ve eşi Funda Toprak festival alanında vatandaşlarla kol kola girerek Kürtçe müzik eşliğinde halay çekti.

KAYAK SEZONU HAKKARİ'DE HALA KAPANMADI

Festivalde konuşan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Hakkari'nin doğal güzellikleri ve turizmine dikkat çekti. Bu güzelliklerin Türkiye'nin hiç bir yerinde olmadığını anlatan Vali Toprak, şöyle dedi:

"Hakkari'nin dağları, ovaları, yaylalarında gerçekten kar başka bir güzellik sergiliyor. Nisan ayına 3-4 gün kalmasına rağmen halen kristal ve toz halindeki bu kar üzerinde bulunmak buranın kış sporlarına ne denli müsait olduğunun bir göstergesidir.Türkiye'nin bir çok ilinde havaların ısınması dolayısıyla kayak sezonu kapandı. Fakat son 10 gündür Hakkari'de yağan kar kalın bir katman halinde bizlerin istifadesine devam ediyor. Bunuda bu vesileyle bütün kayakseverlere duyurmak istiyorum. Halen iki metrenin üzerinde özelliğini kaybetmemiş kayak için çok elverişli bir zemin ve mekan var. Enaz 20-25 gün daha kayakseverlere hizmet verecek durumda. Kar festivalimizi de Mart ayı sonlarına planlamamızın bir sebebi de buradaki kar kalitesini, sezonun uzunluğunu bütün Türkiye'ye ve kayakseverlere göstermekti."

HAKKARİLİLER'E YENİ KAYAK PİSTİ MÜJDESİ

Hakkarililer'e yeni kayak pisti müjdesini de veren Vali Toprak, şöyle konuştu:

"Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Çağatay Kılıç bey ilimizdeydi. Bütün projelerimizi, taleplerimizi kendisine iletme imkanı bulduk. Hakkarili vatandaşlarımızın misafirperverliğinden demek ki, çok memnun kalmış taleplerimizin hepsine olumlu cevap verdi. Buradan kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. 700 metre telesiyejimize ilavaten dörtlü bir telesiyej sistemini gelecek sene sizlerin hizmetine sunmuş olacağız. Gittikleri her her yerde madalyalarla dönen sporcularımız artık bundan sonra hiçbir kimseye madalya bıramayacaklar. Bizim gençlerimiz bu nefis ve standartı yüksek olan pistelerde inşallah çok güzel antrenman imkanı bularak Hakkarimizi ülke çapında hatta uluslararası yarışmalarda temsil edecekler."

DHA