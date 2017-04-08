Hakkari'de mağarada kaleşnikof ve yaşam malzemesi ele geçirildi

HAKKARİ'de jandarma ekiplerinin tespit ettiği bir mağarada terör örgütü PKK'lılara ait olduğu değerlendirilen kalaşnikof ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin engellenmesine yönelik 7 Nisan günü merkeze bağlı Ceylanlı Köyü Gelinli Mezrası kırsalında yaptıkları arama tarama faaliyetinde bir mağara tespit etti. Jandarma ekiplerinin mağarada yaptığı aramalarda bir kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtildi. Malzemeler, olay yerinde usulüne uygun imha edildi.



DHA