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Hakkari Haberi: Hakkari'de PKK'dan aranan 3 kişi yakalandı

Hakkari'de PKK'dan aranan 3 kişi yakalandı
09:2428 Mart 2017
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Hakkari'de PKK'dan aranan 3 kişi yakalandı
Hakkari'de PKK'dan aranan 3 kişi yakalandı

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi'nde jandarma tarafından yapılan operasyonlarda, haklarında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arama kararı bulunan 3 kişi gözaltına alındı.
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, 3 kişinin Çukurca'nın Çığlı köyünde yakalandığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:
"Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 3 şahsın İlimiz Çukurca İlçesi Çığlı Köyüne geleceğine dair bilgi edinilmesi üzerine, 27.03.2017 günü saat 08.00 sıralarında yapılan operasyonda 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır."
 

DHA

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