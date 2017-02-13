Hakkari'de PKK/KCK operasyonu: 1 gözaltı

HAKKARİ Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir evde silah mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bir istihbaratı değerlendiren Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlar Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Evde ve eklentilerinde yapılan aramada 1 Kalaşnikof tüfek ve bu silaha ait 4 şarjör, 1 otomatik pompalı tüfek, 1 Glock marka tabanca ve bu tabancaya ait 1 şarjör, 1 kurusıkıdan bozma tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda mermi, 1 dürbün, 2 telsiz ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

DHA