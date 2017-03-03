Hakkari'de terör suçundan aranan şüpheli yakalandı

HAKKARİ'de 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan kişi, polis kontrol noktasında yakalandı.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 2.3.2017 günü ilimiz merkez Depin Polis Kontrol ve Uygulama Noktasında yapılan uygulamalarda, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, yakalanarak ilimiz Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi.

DHA