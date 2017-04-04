Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

HAKKARİ Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 6 adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 2 kilo 325 gram metamfetamin, 21 uyuşturucu hap, 3.9 gram afyon sakızı, 3.5 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 765 lira ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DHA