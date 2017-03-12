Hakkarili Büşra, İstiklal Marşı'nı ağlayarak okudu

HAKKARİ'de, İstiklal Marşı'nın kabulünün 96'ncı yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programında ilkokul öğrencisi 9 yaşındaki Büşra Tandoğan, İstiklal Marşı'nı ezbere okurken duygulanıp, gözyaşı döktü. İstiklal Marşı'nın sonunda Türk bayrağı açan minik öğrenciyi, Vali Cüneyit Orhan Toprak yanına çağırarak, tebrik etti.

Hakkari'de Milli Eğitim Vakfı İlk ve Orta okulu tarafından Kültür Merkezi'nde İstiklal Marşı'nın kabulünün 96'ncı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi. Programa Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Funda Toprak, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Yarbay Cavit Nartop, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterisiyle devam etti. Programda Mehmet Akif Ersoy'un hayatınının anlatıldığı tiyatro gösterisi yapılırken, 23 Nisan İlk ve Orta Okulu öğrencileride şarkılar seslendirdi.

Düzenlenen okuma yarışmasında birinci olan Hakkari Gazi İlkokulu 2. sınıfı öğrencisi Büşra Tandoğan sahneye çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu. Tandoğan, İstiklal Marşı'nın son kıtalarına geldiğinde duygulanıp ağlamaya başlayınca anma törenine katılanlar da duygulandı. Sahnede Türk Bayrağı açan Tandoğan'ı Vali Toprak yanına çağırarak öpüp Türk bayrağı ve bisikletle ödüllendirdi.

Programda konuşan Hakkari Valisi Toprak, Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle andıklarını belirterek, "Her seferinde söyleyip dinlediğimiz ve aynı heyecanı her seferinde yaşadığımız İstiklal Marşı'mızı biraz önce tekrar söyleyerek hep beraber bu gururu, onuru yaşadık. Bugün gerçekten önemli bir gün. Tarihin derinliklerinden gelen yüce milletimizin bekası milli birlik ve beraberliğimizin genel ifadesi olan İstiklal Marşı'mızın kabulünün 96. yılını kutlamanın büyük mutluluğunu yaşamaktayız. 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük bir coşkuyla oy birliğiyle milli marş olarak kabul edilen ve merhum Mehmet Akif Ersoy tarafından kahraman ordumuza hitap edilen İstiklal Marşı'mız, milletimizin yurt ve bayrak sevgisinin özgür ve bağımsız yaşama tutkusundan ödün vermeden haksızlıklara karşı dimdik ayakta durarak yeniden var olma mücadelesinin simgesi olmuştur" dedi.

DHA