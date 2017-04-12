HakkariYüksekova maçında 'Polis Haftanız Kutlu Olsun' pankartı

HAKKARİ'de Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselme maçları finalinde karşı karşıya gelen amatör futbol takımları Hakkarispor ile Yüksekova Belediyespor'un futbolcuları, üzerinde 'Polis Haftanız Kutlu Olsun' yazan pankartı taşıyarak sahaya çıktı.

Hakkari'nin Aşağı Merzan Mahallesi'nde bugün saat 13.30 da Hakkarispor ile Yüksekova Belediyespor arasında BAL baraj maçı oynandı. Maçı, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ,Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile yüzlerce taraftar izledi. Her iki takımın futbolcuları üzerinde 'Polis Haftanız Kutlu Olsun' pankartıyla sahaya çıktı. Emniyet Mürüdü Süleyman Suvat Dilberoğlu, polis haftasını kutlayan futbolcuları tek tek tebrik etti.

Çekişmeli geçen maçın 34'üncü dakikasında konuk takım Yüksekova Belediyespor, Urçun Güzeldereli'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Yüksekova Belediyespor, Vedat Turan'ın 65'inci dakikada attığı kafa golüyle 2-0 öne geçti. Bu skorla Yüksekova Belediyespor BAL'a çıktı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı karşılaşmanın ardından Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, sahaya giderek Yüksekovasporlu futbolcuları tebrik etti.

DHA