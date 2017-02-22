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Eskişehir Haberi: Hakkında 34 yıl kesinleşmiş hapis kararı bulunan firari yakalandı

Hakkında 34 yıl kesinleşmiş hapis kararı bulunan firari yakalandı
13:5822 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Hakkında 34 yıl kesinleşmiş hapis kararı bulunan firari yakalandı
Hakkında 34 yıl kesinleşmiş hapis kararı bulunan firari yakalandı

ESKİŞEHİR'de hakkında 34 yıl kesinleşmiş hapis kararı bulunan 36 yaşındaki Volkan Çakır yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, gasp ve zorla senet imzalatmak suçundan 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Volkan Çakır'ın Çamlıca Mahallesi'ndeki bir işyerinde saklandığını belirledi. Ekipler gece saat 01.30 sıralarında sözkonusu işyerine düzenledikleri baskında Volkan Çakır'ı yakaladı. Çakır, Emniyet Müdürlüğü ve adliyedeki işlemlerinin ardından Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

DHA

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