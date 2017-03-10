Halaçoğlu: Mücadeleme Türk milliyetçisi olarak devam ediyorum

MHP Merkez Disiplin Kurulu kararıyla partisinden ihraç edilen Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, "Bütün rütbelerimi bırakıyorum ve mücadeleme Yusuf Halaçoğlu olarak ve bir Türk milliyetçisi olarak kuvayımilliye ruhuyla devam ediyorum" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Disiplin Kurulu kararı ile Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve parti üyesi Sinan Oğan ile birlikte partiden ihraç edilen Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bundan sonra mücadelesine bir Türk milliyetçisi olarak kuvayımilliye ruhuyla devam edeceğini belirten Halaçoğlu, şunları yazdı:

“Bugün MHP Genel merkezinden yapılan açıklama ile MHP'den ihraç edildim. Ama kimse beni milliyetçilikten, vatanseverlikten ve ülkümden ihraç edemez. Şimdi şunu herkes bilsin. Dün nasıl Türk milletinin milletvekili isem, bugünden sonra da Türk milletinin milletvekili olarak görevimi sürdüreceğim. Ülkemin ve milletimin geleceği için daha hür şekilde, 'hayır' için mücadele edeceğim. Madem ülkücü değilim, madem MHP'li değilim ve partiden ihraç edildim, kimse ülkücü adı altında beni eleştirip yorum yapmasın. Bütün rütbelerimi bırakıyorum ve mücadeleme Yusuf Halaçoğlu olarak ve bir Türk milliyetçisi olarak kuvayımilliye ruhuyla devam ediyorum. 13 Mart Pazartesi günü saat 12.00'de basın toplantısı yapacağım. Duyurulur…"

DHA