Halep'te mahsur kalan çocuklarına kavuştu

KUŞATMA altındaki Doğu Halep'te yaşanan bombardımanda bacaklarını kaybeden ve tedavisi Adana'da süren Mustafa Raşid'in Suriye'de kalan iki çocuğu İHH aracılığıyla Türkiye'ye getirildi.

Suriye'de Beşar Esad rejimine bağlı askerlerin ve rejim yanlısı yabancı grupların kuşatmasındaki doğu Halep'te, enkaz altındaki sivilleri kurtarmak isterken yaşanan bombardımanda bacaklarını kaybeden Mustafa Raşid, Türkiye'de tedavi görürken sınırın ötesinde kalan iki çocuğuna kavuştu. İHH ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu İdlib'de bulunan 5 yaşındaki Diya ve kardeşi 4 yaşındaki Melek, Suriye'den Türkiye'ye getirilerek Cilvegözü Sınır Kapısında Hatay Valiliği ekiplerine teslim edildi. Burada annesi ile buluşan 2 kardeş daha sonra Adana'da hastanede bulunan babalarının yanına gönderildi.

BENİM İÇİN ŞİMDİ İKİNCİ HAYAT BAŞLADI

Eşi ve bir çocuğu ile Türkiye'ye gelen Mustafa Raşid, yaklaşık 20 gündür Suriye'de kalan iki çocuğunu göremediğini, onlara ne olduğunu bilmediğinden dolayı endişe içinde olduğunu söyledi. Türkiye geldiği andan itibaren hastanede tedavisinin sürdüğünü anlatan Raşid, "Çocuklarımdan dolayı kalbim rahat değildi. Onlar için endişeleniyordum. Ameliyat olmama rağmen aklım kendimde değil, onlarda kalmıştı. Çok mutluyum, 2 evladıma kavuştum. Onları göremediğim 20 gün bana 20 yıl gibi geldi. Türk devletine çocuklarımı bugün getirdiği ve beni burada tedavi altına aldığı için teşekkür ederim" diye konuştu. Raşid, Halep'in büyük bir yıkıma uğradığını aktararak "Enkaz altında kalan insanları çıkartmaya çalışırken rejim bombardımanı nedeniyle yaralanmam sonucu iki bacağım da kesildi. Bunun için ambulansla, eşim ve bir çocuğumla Türkiye'ye getirildim. İki çocuğum ise sınırın diğer tarafında yakınlarımın yanında kalmıştı. Onlara da kavuştum" dedi.

Raşid'in eşi Leyla Raşid de çocuklarına kavuştuğu için Türkiye'ye teşekkür ederek, "Aklım hep çocuklarımda günler geçirdim. Günler sonra onların hayatta oldukları görmek ve onlara kavuşmak çok güzel, Allah'a binlerce kez şükürler olsun" dedi.

Duygularını anlatacak cümle bulamadığını dile getiren anne Raşid, şunları kaydetti: "Benim için şimdi ikinci hayat başladı. Eşimin acılarıyla yaralanan yüreğim evlatlarımın yokluğuyla dağlanmıştı. Başta Türkiye devletine ve çocuklarıma kavuşmamızda emeği alan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Sizlere minnettarız. Halep için çok üzülüyorum, inşallah bir gün Halep eski günlerine kavuşur bizler de vatanımıza döneriz. Türkiye'de olduğumuz çok mutluyuz. Evlatlarıma kavuştum bundan sonra her şey daha güzel olacaktır. Dualarım Halep halkı için, Allah'ım savaşı bir an önce durdursun." Çocuklardan Melek ve Diya da anne ve babalarını çok özlediklerini söyledi.

DHA