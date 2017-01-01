Halep'ten gelen Suriyeliler için 7 TIR dolusu süt yardımı

KAYSERİ Uluslararası Öğrenci Derneği (KUDER) Halep'ten gelerek Türkiye'ye sığınan Suriyelilere 7 TIR dolusu süt yolladı.

Halep'ten gelerek Kilis ve Hatay'da mülteci kamplarına yerleşen Suriyeliler için KUDER yöneticileri harekete geçti. Bunun için 7 TIR dolusu 200 ton süt bu illere yollandı. KUDER Eğitim Sorumlusu Ömer Arif, "Dünya tarihinde görülmemiş bir zulüm ve vahşet bugün Suriye’de yaşanıyor. Yanı başımızda, gönül coğrafyamızın tam ortasında yer alan Suriye’de yaşananlar karşısında insanlık susuyor. Çaresizliğe mahkum edilmiş yüz binlerce insan ölüm sırasının kendisine gelmesini bekliyor. Bu vesileyle hayırsever kardeşlerimizin desteği ile 7 TIR'lık süt yardımını Suriye’ye göndermek üzere hazırladık. TIR’lardaki sütler Suriye’deki mağdur çocuklara dağıtılacak. İçinde yaklaşık 200 ton süt var. Mazlum çocukların yoksunluklarını bir nebze de olsa gidermek amacıyla TIR'larımızı gönderiyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur" ifadelerini kullandı.

DHA