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Kastamonu Haberi: Halı sahanın çatısında akıma kapılan işçi yaralandı

Halı sahanın çatısında akıma kapılan işçi yaralandı
18:0513 Ocak 2017
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Halı sahanın çatısında akıma kapılan işçi yaralandı
Halı sahanın çatısında akıma kapılan işçi yaralandı

KASTAMONU'da, 30 yaşındaki Özcan Öztürk, halı sahanın çatısında elektrik tesisatını yenilerken akıma kapılarak yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Candaroğulları Mahallesi, Daday Kavşağı mevkisinde bulunan halı sahada meydana geldi. Halı sahanın elektrik tesisatı yenileme işinde çalışan Özcan Öztürk, çatıda akıma kapıldı. Halı sahanın iç kısmında yaklaşık 35 yükseklikte çatıdaki demir iskeleye yığılıp kalan Öztürk, AFAD ekipleri tarafından sedyeye bağlanarak indirildi. Ambulansla Kastamonu Dr.Münif İslamoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Özcan Öztürk'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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