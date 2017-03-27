Halı sahaya maça giden gençleri beton mikseri ezdi: 4 ölü, 1 yaralı

Hakkı TÜRKDAĞ/ AKYURT(Ankara), (DHA) ANKARA'nın Akyurt İlçesi'ndeki kavşakta kırmızı ışıkta geçen beton mikseri, otomobil ile çarpıştı. Kazada, halı sahada maç yapmak üzere otomobille giden gençlerden 4'ü öldü, 1'i ağır yaralandı. Hafif yaralı beton mikseri sürücüsü ise gözaltına alındı.

Akyurt'un Kızık Mahallesi'nde 4 gencin ölümüne neden olan kaza, Çankırı-Ankara Devlet Karayolu Akyurt giriş kavşağında dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Ankara'dan Çankırı yönüne giden 25 yaşındaki Hüseyin Dal yönetimindeki 06 AGU 27 plakalı beton mikseri, Ankara girişi kavşağına hızla girip, kırmızı ışıkta geçti. Bu sırada Akyurt Nurettin Cankurtaran Caddesi üzerinden Ankara yönüne giden ve Akyurt giriş kavşağından Çankırı Bulvarı üzerine çıkmak için yanan yeşil ışıktan geçmek isteyen Muhammet Ali Tosun yönetimindeki 06 KA 395 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Ankara'daki bir halı sahadaki maça giden gençlerden otomobil sürücüsü 24 yaşındaki Muhammet Ali Tosun, araçta bulunan amcasının oğlu 18 yaşındaki Burak Tosun ile aynı yaştaki Yaşar Ünal ve 16 yaşındaki Erdinç Kaya öldü.

Kazada, aynı araçta bulunan 24 yaşındaki Halil Kurum ise, ağır yaralı olarak Ankara'da Dışkapı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda bulunan Kurum'un hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Hafif yaralı kamyon sürücüsü Hüseyin Dal ise, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

DHA