Halisdemir davasında mahkeme ara kararını açıkladı

15 Temmuz gecesi Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili 18 sanığın yargılandığı davada mahkeme ara kararını verdi. Sanıkların tahliye taleplerini reddederek tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, sanık ifadelerinde sıkça adı geçen aralarında Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın da bulunduğu bazı kişilerin tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 gün aralıksız görülen duruşmada sanık ifadelerinin ardından müştekiler ve taraf avukatları söz aldı.

MAHKEME 21'NDE BAŞLADI, 20'Sİ DOĞUM GÜNÜYDÜ

Duruşmada söz alan Ömer Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir, bütün sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Davaya katılmak istiyorum. Mahkeme 21'nde başladı, benim eşimin 20'si doğum günüydü. Eşim şehit edildiği için ben bu mahkemeye 21'nde katıldım. Bunu hiçbir kelimeyle tarif edemiyorum" dedi.

HALİSDEMİR VE HALKIMIZ KAHRAMAN

Olaylar sırasında karargaha girmek isterken darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu yaralan ve sağ gözünü kaybeden Astsubay İsmail Oğuz da, yaşananları anlattıktan sonra tüm sanıklardan şikayetçi olduğu belirti. Mahkeme başkanının, "Yaptığınız kahramanlıktan dolayı siz ve Ömer Halisdemir'e bu millet minnettar" demesi üzerine, "Ben rahmetli Halisdemir'in yanında kahraman değilim. Halisdemir ve bizim halkımız kahraman" dedi.

MAHKEME ARA KARARINI VERDİ

İfadelerin ardından savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaanın ardından mahkeme heyeti karar için duruşmaya ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, müştekilerin katılma taleplerini kabul etti. Mahkeme heyeti, sanık ifadelerinde adı sık sık geçen Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, Yüzbaşı Ahmet Kemal Yılmaz, ÖKK'da görevli Albaylar Ömer Faruk Bozdemir ve Fırat Alakuş ile GATA Kurmay Başkanı'nın da arasında bulunduğu bir grup askerin tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Sanıkların 'bylock' kullanıp kullanmadıklarının tespiti için Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na müzekkere yazılmasına, ÖKK'daki kamera kayıtlarının tekrar izlenip bilirkişi tarafından rapor düzenlenmesine de karar veren mahkeme duruşmayı, 20-21-22 Mart 2017 tarihine erteledi.

DHA