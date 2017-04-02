Halit Akçatepe son yolculuğuna uğurlanıyor (1)

Özgür ALTUNCU Can EROK/İSTANBUL,(DHA) – Sinema ve tiyatro sanatçısı Halit Akçatepe için Caddebostan Kültür Merkezi'nde tören düzenleniyor. Törene Akçatepe'nin ailesi, oyuncu arkadaşları ve sevenleri katılıyor. Eski eşi Tülin Alpman ile çocukları Itır Akçatepe, Ebru Akçatepe ve torunları Alara ve Cem taziyeleri kabul ediyor. Akçatepe'nin Türk Bayrağı'na sarılı tabutu son kez sahneye çıkarıldı, "Unutmayacağız" yazısıyla bir ı perdeye yansıtıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelenk gönderdiği anma töreninde Akçatepe'ye veda için konuşmalar yapılıyor



DHA