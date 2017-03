Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı, New York’ta gözaltına alındı

Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, New York JFK Havalimanı’nda gözaltına alındı. ABD Adalet Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Mehmet Hakan Atilla, ABD’nin İran’a karşı uyguladığı ambargoyu delme, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamalarından tutuklu olarak yargılanan Reza Zarrab ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle New York’ta gözaltına alındı.

Zarrab davasını takip eden savcılık ofisi, Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısının göz altına alınması olayı ile ilgili; "Şu an açıklama yapamayacağız," dedi.

Amerikan Adalet Bakanlığı bildiri yayınladı

ABD Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinden yayınlanan bültende, Türk bankacı, İran'a karşı ABD yaptırımlarını delmek ve diğer suçlamalarla ilgili olarak gözaltına alındı, ifadesinde bulunuldu.

Savunma makamı için, "Türk bankasındaki konumunu kullanarak, ABD finansal sistemine erişim olanağı sağladığı ve ABD yaptırımlarını çiğneyecek şekilde İranlı kişi ve kuruluşlarla yapılan uluslararası işlemleri gizlediği" iddiasının olduğu aktarıldı. Bildiride, Mehmet Hakan Atilla'nın Reza Zarrab'la birlikte çalıştığı zannının bulunduğu ifade edildi.

