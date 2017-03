Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı, New York'ta gözaltına alındı 3

New York'tan Türkiye'ye dönüşünde, JFK Havalimanı'nda 27 Mart'ta gözaltına alınan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla yargıç karşısına çıktı.

New York JFK havalimanında işadamı Rıza Sarraf davasıyla ilgili olarak gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Atilla, New York Güney Bölge Mahkemesi'nde hakim James C. Francis'in karşısına çıkarıldı. Yargıç Francis, mahkemede Atilla'ya yöneltilen suçlamaları ve haklarını yüzüne okudu.

Hakim Francis, Atilla'ya "ABD'nin İran yaptırımlarını delmek" ve "bankacılık dolandırıcılığı" konusunda iki suçlama yöneltildiğini, suçlu bulunması halinde ilk suçlamadan 20 yıl, ikinci suçlamadan da 30 yıla kadar ceza alabileceğini söyledi.

Atilla'yı duruşmada geçici olarak mahkeme tarafından atanan avukat savundu. Hakim Francis, avukat tutma imkanı olmaması halinde Atilla'ya mahkemenin tüm dava için avukat görevlendirilebileceğini söyledi.

Atilla tutukluluğun devam etmesi yönünde karar veren mahkeme duruşmayı 10 Nisan'a erteledi.

New York Güney Bölge savcılığından daha önce yapılan açıklamada da, Atilla'ya işadamı Rıza Sarraf ve bazı diğer kişilerle birlikte "ABD finans kuruluşlarını kullanarak ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme" suçlaması yöneltildiği açıklandı. Atilla, Reza Zarrab'ın tutuklu olarak hapis yattığı New York Metropolitan Hapishanesi'ne kondu.

