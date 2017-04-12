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Kocaeli Haberi: Halk otobüsü istinat duvarına çarptı: 4 yaralı

Halk otobüsü istinat duvarına çarptı: 4 yaralı

10:5712 Nisan 2017
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Halk otobüsü istinat duvarına çarptı: 4 yaralı
Halk otobüsü istinat duvarına çarptı: 4 yaralı

İZMİT'te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği halk otobüsünün istinat duvarına çarpması sonucu 4 yolcu hafif yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Topçular Mahallesi Eski Hastane Sokak üzerinde meydana geldi. Burak Tanyel idaresindeki 41 J 0085 plakalı halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan istinat duvarına çarptı. Kazada, yolculardan 4'ü hafif yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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