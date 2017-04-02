Haluk Koç: Habur rezaletinde davul zurna çalanların arasında bir tane CHP’li yoktu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, "Hayır oyu verenler teröristmiş. 2012’de Oslo’da terör örgütünün karşısına Türkiye Cumhuriyeti olarak muhatap alarak oturdukları ve o gizli protokol metnini ben açıkladım. Tehditlerle yaşadık. O Habur rezaletinde davul zurna çalanların arasında bir CHP’li yoktu. Çadır mahkemelerinde CHP yoktu" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, Anayasa Değişikliği referandum çalışmaları için geldiği Çorum'da partisinin il başkanığını ziyaret etti. burada partililerle bir araya gelen koç, daha sonra çeşitli açıklamalarda bulundu. Tek bir kişinin yöneteceği sistemle Türkiye'nin başına çorap örüleceğini ileri süren Koç, şöyle dedi:

"Bir referandum süreciyle karşı karşıyayız. Birilerinin başına taş mı düştü, geceleri rüyalarında kabus mu gördüler de Türkiye’nin gündemini ısıtılıp tekrar getirildi, bilmiyoruz. Tamamen kapanmış bir konu tekrar açıldı. Sanki birilerine bir görev verilmiş gibi. Baktığınız zaman hangi sorunumuzu çözecek getirecekleri sistem Tek kişinin tüm kurumlara hükmettiği bir sistem bu. Tek kişi, en kritik tarih döneminde, en kritik coğrafyada hırslarıyla, saplantılarıyla, cehaletiyle Türkiye’nin kaderine tek başına hükmedecek. Bu arızalı bir siyaset halidir. Bu işin sonu iyi değil. Türkiye’nin değişik siyaset akımları, değişik grupları bir araya geldiği zaman yaptıramayacakları şeyleri tek kişiyi ikna ederek, tek kişiyi kandırarak, tek kişinin aklını çelerek, tek kişinin zaaflarından faydalanarak Türkiye’yi farklı yerlere götürmek istiyorlar."

Koç, "Hayır oyu verenler terörist" denildiğini ifade ederken "2012’de Oslo’da terör örgütünün karşısına Türkiye Cumhuriyeti olarak muhatap alarak oturdukları ve o gizli protokol metnini ben açıkladım. Tehditlerle yaşadık. O Habur rezaletinde davul- zurna çalanların arasında bir CHP’li yoktu. 'Çadır mahkemelerinde' CHP yoktu. Bir terör örgütünün şantajı karşısında da Türkiye’yi asla teslim etmeyeceğiz. Kandil ile aşna fişne yapan sensin, haber gönderen, mesaj gönderen sensin, mesaj alan sensin, ortak iş tutan sensin. İmralı’ya motorları kim gönderdi Siz yaptınız" diye konuştu.

Koç ve beraberindeki partililer daha sonra Gazi Caddesi’nde esnaf ziyaretinde bulundu.

DHA