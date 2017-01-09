Hamile kadına, hastane yolunda UMKE ekibi doğum yaptırdı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu İlçesi'nde 4 gündür aralıklarla süren yoğun kar yağışı yüzünden hastaneye gidemeyen hamile Sevil Salkına'nın imdadına, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) yetişti. Hastane yolunda doğum yapan Sevil Salkına'nın kızına, doğumu yaptıran UMKE ekibinden 'Gamze'nin adı verildi.

Gelibolu'nin Evreşe Köyü Yeni Mahalle'de yaşayan hamile Sevil Salkına'nın doğum sancıları başladı. Bunun üzerine Sevil Salkına, UMKE ekipleri tarafından evinden alınarak Gelibolu Devlet Hastanesi'ne götürülmek üzere yola çıkarıldı. Yoğun kar yağışı altında güçlükle ilerlenirken, doğum başladı. Ekip, Sevil Salkına'ya müdahale etti. Başarılı gerçekleştirilen doğumun ardından sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen bebeğe, doğumu yaptıran UMKE ekibinden Gamze'nin adı verildi.

DHA