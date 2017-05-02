Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda 775 kilo eroin ele geçirildi

EDİRNE'de Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere olan TIR'da şüphe üzerine yapılan aramalarda, toplam 775 kilo 75 gram eroin ele geçirildi. Gümrük yetkilileri, uyuşturucunun, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en büyük uyuşturucu miktarı olduğunu belirtti.

Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen İran uyruklu A.E. ve yanındaki ikinci sürücü J.S.'nin bulunduğu plastik yapımında kullanılan toz madde taşıyan TIR, risk analizleri kapsamında X-Ray taramasından geçirildi. TIR dorsesinde toz formunda yasal yükün arasına gizlenmiş farklı bir yoğunluğa rastlanmadı. Ancak tarama sırasında TIR sürücülerinin şüpheli hareketleri üzerine gümrük yetkilileri TIR'ı daha detaylı arama için arama hangarına çektirdi. Burada narkotik dedektör köpekler 'Zeus', 'Thea' ve 'Benga' ile daha detaylı arama yapıldı. Köpeklerin, TIR dorsesinin belirli bölgelerine aşırı tepki vermesi üzerine, dorsesi açıldı. Gümrük Muhafaza ve Gümrük Müdürlüğü ekiplerinin katılımı ile yapılan incelemede, araç içerisinde bulunan toplam 825 torba tek tek açılarak kontrol edildi. Yasal yükün arasına gizlenmiş 31 torba içerisinde 775 kilo 75 gram eroin ele geçirildi. Gümrük yetkilileri, uyuşturucunun değerinin 77 milyon 600 bin lira olduğunu belirtti.

Araç sürücüleri A.E. ve J.S., Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

5 AYDA 5 TON UYUŞTURUCU

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, son 5 ayda sınır kapılarında 5 tonun üzerinde uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini açıklarken, 775 kilo 75 gram uyuşturucunun, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en büyük uyuşturucu miktarı olduğunu belirtildi.

DHA