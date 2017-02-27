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Afyonkarahisar Haberi: Hapis cezası verilen şüpheli, operasyonla yakalandı

Hapis cezası verilen şüpheli, operasyonla yakalandı
21:1727 Şubat 2017
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Hapis cezası verilen şüpheli, operasyonla yakalandı
Hapis cezası verilen şüpheli, operasyonla yakalandı

AFYONKARAHİSAR'da, terör örgütü PKK/ KCK bünyesinde faaliyette bulunduğu gerekçesiyle hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 yaşındaki N.K., memleketi Adıyaman'da saklandığı ailesinin evinde operasyonla yakalandı.
Afyonkarahisar Ağır Ceza Mahkemesi tarafından terör örgütü PKK/ KCK yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu yönünde hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K.'nın memleketi Adıyaman'da olduğu bilgisi üzerine polis harekete geçti. Terörle Mücadele Şubesi polisleri, Özel Harekat polisleri eşliğinde N.K.'nın ailesinin yaşadığı eve operasyon düzenledi. Polisler, evde ailesinin yanındaki N.K.'yı gözaltına aldı.

DHA

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