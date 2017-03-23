Harp Akademileri Komutanlığı iddianamesi onaylandı (1)

15 Temmuz darbe girişiminde Beşiktaş Yeni Levent'te bulunan Harp Akademileri Komutanlığı'nda kalkışmaya katılan darbeci askerler hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede aralarında Harp Akademileri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Hasan Nevzat Taşdeler'in de bulunduğu 110'u tutuklu 116 rütbeli asker şüpheli olarak yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Can Tuncay tarafından hazırlanan iddianame 841 sayfadan oluşuyor. İddianamede tüm şüpheliler için, "Darbeye teşebbüs" suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun rehin alınması, Deniz Harp Akademisi Komutanı Tuğamiral Tayyar Ertem'in kaçırılmak istenmesi, darbe karşıtı iki subayın anfiye kapatılması gibi olaylara karışan bazı darbeci askerler hakkında ise ayrıca, "Silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte tehdit", "Nitelikli yağma", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya azmettirme, kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle konut dokunulmazlığını ihlale azmettirme, birden fazla kişiyle birlikte konut dokunulmazlığını ihlale azmettirme" suçlarından da cezalandırılmaları istendi.

İddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 65'inci Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 'Suçtan zarar gören', 11 kişi ise müşteki sıfatıyla yer aldı.

İddianamede darbe girişiminin ardından yeniden yapılandırılarak adının, "Milli Savunma Üniversitesi" olarak değiştirilen Harp Akademileri Komutanlığı'nın 15 Temmuz darbe girişimindeki rolüne yer verildi. İddianamede Harp Akademileri Komutanlığı'nda bulunan özellikle Kara ve Hava Harp Akademisi'nde görevli öğretmen ve öğrenci subayların (Albay, Yarbay, Binbaşı, Yüzbaşı) etkin rol oynadıkları kaydedildi. İstanbul'daki "Darbe yönetim koordinasyon merkezi"nin de buradan idare edildiği belirtildi



DHA