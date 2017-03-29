Harp Okulu öğrencilerin korku dolu anları görüntülere yansıdı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltın alınan, haklarında dava açıldıktan sonra geçtiğimiz Şubat ayında Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliye edilen 51 Hava Harp Okulu öğrencisinin yargılandığı davada sanık savunmaları tamamlandı. Mahkeme duruşmayı 18 Temmuz 2017'ye ertelerken, öğrencilerin 15 Temmuz gecesi yaşadıkları korkuyu anlatan görüntü ve dosyaya girdi.

Hava Harp Okulu Komutanlığı eğitim kampı faaliyetleri kapsamında Temel Paraşüt Eğitimi için İstanbul'dan Ankara'ya gelen ve FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara'daki Kara Harp Okulu Komutanlığında bulunan öğrencilerden haklarında dava açılan 51 Hava Harp Okulu öğrencisinin yargılandığı davaya Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

SAVUNMALARI TAMAMLANDI

Duruşmada 51 öğrencinin savunması tamamlanarak, sanık avukatlarının talepleri alındı. Avukatlar, davanın, darbe gecesi Kara Harp Okulu'ndan helikopterlerle Etimesgut'a götürülen 91 öğrenci ve komutanları Yüzbaşı Kemal Baştuğ için açılan davayla birleştirilmesini, Kemal Baştuğ'un tanık olarak dinlenmesini ve çoğu öğrencinin Ankara dışında gelmeleri nedeniyle duruşmalardan vareste tutulmalarını talep etti.

Mahkeme, vareste tutulma taleplerini reddetti. Diğer dosyayla birleştirme taleplerini ve Yüzbaşı Kemal Baştuğ'un tanık olarak dinlenmesi talebine sonra karar verileceğini açıklayan mahkeme, avukatlardan esasa ilişkin savunmalarını bir sonraki duruşmaya kadar mahkemeye yazılı olarak teslim etmelerini isteyerek, duruşmayı, 18 Temmuz 2017'ye erteledi.

CEP TELEFONUYLA KAYDETTEKLERİ GÖRÜNTÜ VE LAR DOSYAYA GİRDİ

Öte yandan öğrencilerden bazıları o gece yaşadıkları anları cep telefonlarıyla kaydetti. Bu görüntü ve dosyaya girdi. Çok net olmayan görüntülerde, Ankara'da bomba atan uçakların sesleri ve öğrencilerin kendi aralarındaki konuşmaları yansıyor. Bu konuşmalarda öğrencilerin olanlar karşısında yorum yaptıkları ve korku içinde bekledikleri anlaşılıyor. ta ise korktukları için koğuşlara giremeyen öğrencilerin koridorda bekledikleri görülüyor.

DHA