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Şanlıurfa Haberi: Harran’da, kamyonetin çarptığı çocuk öldü

Harran’da, kamyonetin çarptığı çocuk öldü
17:152 Ocak 2017
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Harran’da, kamyonetin çarptığı çocuk öldü
Harran’da, kamyonetin çarptığı çocuk öldü

ŞANLIURFA’nın Harran İlçesi'nde, kamyonetin çarpıp kaçtığı 8 yaşındaki Ahmet Eşiyok, yaşamını yitirdi.
Kaza, öğleden sonra Harran'ın Küçük Minare Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen kamyonet yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Eşiyok’a çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan çocuk, götürüldüğü hastanede doktorların müdahalesine karşın öldü. Eşiyok’un cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, jandarma olayın ardından kaçan sürücünün kimliğinin saptanarak yakalanması için çalışma başlattı. 

DHA

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